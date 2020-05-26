Россию поймали на подтасовке цифр в торговле с Белоруссией

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В марте экспорт пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию, зафиксированный в данных Федеральной таможенной службы (ФТС), вырос до невозможных значений. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Совэкон», сообщает РИА Новости.

Цифры торговли по этим позициям выглядят либо подтасовкой, либо сразу чередой ошибок. В случае с соей объем экспорта — 5,2 миллиона тонн — превышает российский урожай этого продукта за минувший год (4,4 миллиона тонн).

Однако и в двух других случаях аналитики поймали экспортеров на передаче сомнительных данных. Обычно Белоруссия закупает несколько тысяч тонн пшеницы и подсолнечника в месяц, но в марте эти показатели выросли до 426 тысяч и 320 тысяч тонн соответственно. Поставки по всем трем позициям проводились из Смоленской области.

Директор аналитического центра Андрей Сизов заметил, что с апреля поставки пшеницы, сои и подсолнечника за пределы ЕАЭС были ограничены до 30 июня. Он предположил, что такой рост экспорта как-то связан с введенными ограничениями, а поставки проводились задним числом — кто-то внес данные уже в апреле.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что поставки в Белоруссию других культур, не попавших под ограничения, сохранились на прежнем уровне, никаких аномалий там не наблюдается.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев предположил, что статистика ФТС ошибочна и не имеет отношения к реальной ситуации. Поставки сложно объяснить еще и по той причине, что формального запрета на поставки в Белоруссию не вводилось, то есть проводить их можно и сейчас.

Россия выбрала квоты на поставки пшеницы, введенные до конца июня, уже в апреле. С этого момента прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы. В Минсельхозе объяснили действия стремлением гарантировать удовлетворение внутренних потребностей в зерне.

В прошлые годы Россия неоднократно жаловалась на махинации с поставками из Белоруссии. В частности, в 2015 году в Россию из соседней страны попали 400 тысяч тонн яблок при урожае 54 тысячи тонн. Республику обвиняли в перепродаже польских яблок, в отношении которых действовало продуктовое эмбарго.