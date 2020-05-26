Ростовчанам пояснили, что делать, если не получается записаться в МФЦ

Вадим Карасев

Некоторые районы Ростовской области пожаловались на то, что нет возможности записаться на прием в МФЦ. Ранее сообщалось, что МФЦ в Ростове меняют график работы с 25 мая, и без записи специалисты многофункциональных центров будут принимать лишь тех, кому необходимо забрать документы.

Свои комментарии по поводу сложившейся ситуации предоставил начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Юрий Черныш. Он объяснил причины происходящего, и пояснил что нужно делать, пишет «Блокнот-Ростов».

В первую очередь Юрий Черныш отметил большое количество людей, которое обращается за помощью. Соответственно, возникает проблема при обращении в МФЦ.

Но, при возникновении проблем с записью на прием, нужно помнить, что обратиться можно в другой МФЦ. Есть возможность записаться не только в ближайший центр, но и даже районный многофункциональный центр. Практически везде можно получить необходимую помощь.

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