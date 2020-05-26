"Рот Фронт" начал судиться с Roshen из-за конфет "Ромашка"

Вадим Карасев

Российская компания "Рот Фронт" судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет "Ромашка", следует из материалов Общего суда Европейского союза.

"Рот Фронт" подал соответствующий иск в Общий суд ЕС с требованием запретить Roshen регистрацию этикетки с изображением ромашки в 2017 году. Предполагается, что похожий дизайн может вызвать "путаницу" для потребителей. Положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.

Сейчас "Рот Фронт" попросил отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году. Суд требование компании удовлетворил и постановил взыскать судебные издержки "Рот Фронта" с Европейского бюро по интеллектуальной собственности.



Корпорация Roshen принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко и является крупнейшим производителем кондитерских изделий в стране. В 2015 году против руководства компании в России звели уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами.



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