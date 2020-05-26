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Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса

Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса
. В Тверской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции разработаны новые меры поддержки предпринимателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"В регионе разработаны новые меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам", - сказал глава региона на заседании областного правительства, основным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение дополнительных мер поддержки предпринимателей, а также плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Верхневолжья.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрены более 40 миллионов рублей. Субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется предоставлять с 15 июня, для гостиничного бизнеса – с 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", призванный поддержать самозанятых жителей Верхневолжья.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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