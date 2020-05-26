«Русский витязь» Сикорского взлетел 107 лет назад

Лидия Мартынова

Первый в мире многомоторный самолёт взлетел 26 мая 1913 года. Инженер Игорь Сикорский проектировал «Русского витязя» для дальней стратегической разведки. На нём можно было разместить два или четыре мотора.

Машина создавалась зимой 1912-1913 годов и первоначально называлась «Грандом», а для первого полёта самолёт получил название «Большой Русско-Балтийский». Аппарат Сикорского превосходил по размерам и взлётному весу все, построенные к тому времени. Он стал основой для тяжёлого самолётостроения и прототипом бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и даже пассажирских авиалайнеров.

На аэродроме в Красном Селе самолёт, уже переименованный в «Русского витязя», осмотрел император Николай II, Сикорскому через некоторое время прислали золотые часы в подарок. А второго августа 1913-го самолёт установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с семью пассажирами на борту.

Вторым многомоторником Сикорского стал «Илья Муромец» со стосильным двигателем и 31-метровым размахом крыльев. На этой машине инженер слетал из Петербурга в Киев и обратно.

После Октябрьской революции Игорь Сикорский эмигрировал в США и прославился уже как конструктор вертолётов и гидропланов.