Рыболовство корюшки в Красноярском крае планируют закрыть до конца года
Сегодня, 19:42 Анастасия Иванова
Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект приказа об установлении ограничения рыболовства корюшки азиатской зубастой в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне в 2020 году.
Соответствующий документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Закрыть до 31 декабря 2020 г. промышленное рыболовство корюшки азиатской зубастой в реках бассейна реки Енисей Красноярского края», — говорится в документе.
Контроль за выполнением приказа предлагается возложить на замминистра сельского хозяйстува, руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова.
По материалам: pnp.ru