Рыболовство корюшки в Красноярском крае планируют закрыть до конца года

Анастасия Иванова

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект приказа об установлении ограничения рыболовства корюшки азиатской зубастой в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне в 2020 году.

Соответствующий документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Закрыть до 31 декабря 2020 г. промышленное рыболовство корюшки азиатской зубастой в реках бассейна реки Енисей Красноярского края», — говорится в документе.

Контроль за выполнением приказа предлагается возложить на замминистра сельского хозяйстува, руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова.