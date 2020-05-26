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Рыболовство корюшки в Красноярском крае планируют закрыть до конца года

Рыболовство корюшки в Красноярском крае планируют закрыть до конца года

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект приказа об установлении ограничения рыболовства корюшки азиатской зубастой в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне в 2020 году.

Соответствующий документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Закрыть до 31 декабря 2020 г. промышленное рыболовство корюшки азиатской зубастой в реках бассейна реки Енисей Красноярского края», — говорится в документе.

Контроль за выполнением приказа предлагается возложить на замминистра сельского хозяйстува, руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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