Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) потребовала от властей Москвы назвать дату, когда бизнес сможет возобновить работу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В ассоциации обратили внимание, что в этой индустрии задействован один процент трудоспособного населения России. Поясняется, что затягивание сроков открытия приводит к тому, что персонал начинает оказывать услуги на дому, зачастую пренебрегая требованиями к безопасности.
АПИК отмечает, что бьюти-индустрия в большинстве регионов сумеет обойтись без дополнительной помощи со стороны государства лишь в том случае, если сможет начать работу в первых числах июня. Там предупредили, что в целом около 30 процентов предприятий рынка не смогут пережить летний сезон.
Также в ассоциации указали, что часть требований, разработанных Роспотребнадзором, невыполнимы. Например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день увеличит стоимость услуги на 250–350 рублей. При этом клиенты не готовы будут увеличивать свои траты.
22 мая журналисты раскрыли стоимость нелегальных парикмахерских услуг, которые оказывают в России во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. По информации СМИ, цена услуг выезжающих на дом парикмахеров варьируется от 250 до 5 тысяч рублей: стоимость зависит от сложности оказываемой процедуры. Отмечается, что объявления от специалистов появляются в сети ежедневно.
19 мая мэр Москвы Сергей Собянин оценил сроки открытия салонов красоты в городе. «Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — заявил он.