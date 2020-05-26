Самую крупную авиакомпанию в Европе решили спасти

Вадим Карасев

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Власти Германии решили спасти самую крупную в Европе авиакомпанию Lufthansa. Договоренности о господдержке заключены с экономическим стабилизационным фондом страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

По плану, правительство Германии купит 20 процентов акций авиакомпании, на этих условиях будет выделен пакет поддержки на 9 миллиардов евро. Акции будут куплены по 2,56 евро за штуку, примерно на 300 миллионов евро. Также власти оставляют за собой право докупить еще часть компании — до 25 процентов плюс одна акция — если иные акционеры попытаются выкупить контрольный пакет. Теперь сделку должна одобрить Еврокомиссия.

Переговоры с немецкими властями о поддержке Lufthansa ведет уже несколько недель. Авиакомпания ищет способ пережить потенциальный длительный спал в авиаперевозках, спровоцированный пандемией коронавируса. Переговоры затягиваются из-за того, что стороны не могут согласовать, какие полномочия получит правительство в обмен на помощь.

Ранее в Lufthansa говорили, что из-за COVID-19 компания столкнулась с самыми серьезными проблемами в своей истории. «Мы теряем около миллиона евро в час, каждый день, неделя за неделей. И просто не сможем пережить этот кризис без государственной поддержки», — отметил гендиректор Lufthansa Карстен Спор.