Сейлор Бринкли-Кук рассказала о телесной дисморфии и расстройстве пищевого поведения: "Плачу из-за целлюлита"

Вадим Карасев

22-летняя начинающая модель Сейлор Бринкли-Кук, она же дочь звезды Sports Illustrated Кристи Бринкли, выступила против бодишейминга в соцсети и призвала других девушек, которые за ней наблюдают и читают ее посты в инстаграме, терпимее относиться к своим внешним несовершенствам. Сейлор призналась, что ее собственные недостатки в виде целлюлита, например, сводят ее с ума и становятся причиной психологических проблем.

Я ужасно устала от фотошопа, а в последнее время была сильно подавлена. Плачу из-за своего целлюлита, позволяя ему испортить мой день. Злюсь, что не такая худая, как была раньше. Дисморфия тела и предрасположенность к расстройству пищевого поведения очень сильны. Мое тело меняется само по себе. А когда я открываю инстаграм, вижу девушек с идеальной внешностью: блестящей и гладкой кожей, крошечной талией и ногами, похожими на палочки для еды,

— написала Сейлор в соцсети.





Сейлор Бринкли-Кук

Она призналась, что устала от самобичевания, тем более что постоянно работает над собой.

Я бегаю ежедневно. Хожу в спортзал шесть раз в неделю. Прекрасно питаюсь. Мне невероятно повезло, что у меня есть две ноги и здоровое тело. Так что я устала думать, что должна стыдиться своих индивидуальных особенностей. Я публикую свои фото в инстаграме, заявляя, что у меня есть целлюлит и мой живот не всегда выглядит идеально. Я на 100 процентов неидеальный человек. И чертовски горжусь своей фигурой! Если вы ненавидите себя, остановитесь! Цените себя,

— добавила Бринкли-Кук.





Когда она делала первые шаги в модельном бизнесе, ее постоянно сравнивала с ее знаменитой мамой, причем сравнения были не в пользу Сейлор. Хейтеры говорили, что ей далеко до модельной внешности Кристи Бринкли, но Сейлор не отступала от выбранного пути и всегда отвечала недоброжелателям.





Сейлор Бринкли-Кук и Кристи Бринкли



