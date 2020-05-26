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Сербы и россияне оказались в списке «невъездных» в Черногорию

Сербы и россияне оказались в списке «невъездных» в Черногорию

Черногория с 1 июня открывает свои границы для граждан Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции, сохраняя запрет на въезд в страну для граждан Сербии и России под предлогом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с Covid-19 на территории этих государств, сообщает «Политика».

«Мы откроем границы с теми странами, где наблюдается схожий эпидемиологический статус. Мы не будем требовать специального тестирования. Все получат четкие инструкции относительно правил пребывания в нашей стране», — заявил черногорский премьер Душко Маркович, комментируя решение руководства страны о выборочном открытии границ.

В Белграде вполне однозначно расценили недружественный жест соседнего государства. Действия черногорских властей раскритиковал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Они [черногорские власти] на всё смотрят сквозь призму проблемы с Сербской православной церковью, а именно с Черногорско-Приморской митрополией, а также с тем, что такое большое количество людей считает себя сербами и прихожанами СПЦ. Просто и ясно — у них проблема с сербским народом», — отметил Дачич.

Он добавил, что решение Подгорицы о закрытии границы для граждан Сербии — смешной и бессмысленный поступок, который будет иметь негативные последствия исключительно для граждан самой Черногории, живущих во многом за счет денег сербских туристов.

Впрочем, Сербия не намерена вводить ответных мер и оставит в силе решение об открытии своих границ для граждан Черногории с первого июня этого года. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, добавив, что страна станет закрытой только для «черногорской мафии и криминальных кланов».

Комментируя решение Подгорицы, глава правительства Сербии призвала соотечественников воздержаться от визитов в страну, где их видеть не рады.

«Такое отношение черногорского премьера несет ясное послание. Я бы попросила граждан как можно дольше оставаться в нашей Сербии, но если кому-то уж очень нужно куда-нибудь поехать, не поезжайте туда, где граждан Сербии видеть не хотят», — сказала Брнабич.

Кирилл Борщев
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# Политика
По материалам: eadaily.com

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