Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Дочери 39-летней Ким Кардашьян и 22-летней Кайли Дженнер растут настоящими кокетками. Впрочем, с такими мамами, которым мир моды и красоты очень близок, это и неудивительно. Вчера Кайли поделилась забавным видео со своими дочерью и племянницей: двухлетними Сторми и Чикаго. В ролике кузины едут в детской тележке, играя друг с другом и заразительно смеясь.

Но интересно не это, а их диалог, который очень удачно попал на видео.

Мне нравятся твои волосы,

— в какой-то момент сказала Чикаго и дотронулась до головы своей двоюродной сестры.

Явно обученная хорошим манерам, Сторми сразу же сделалась серьезной и поблагодарила Чикаго за комплимент.

Спасибо,

— ответила она.

Ролик так понравился интернет-пользователям, что они назвали его видео дня, а девочек — самыми прекрасными маленькими созданиями.

Вообще все внуки Крис Дженнер очень близки между собой, но у Сторми, Чикаго и двухлетней дочери Хлое Кардашьян, Тру, есть особая связь — они всегда с удовольствием играют вместе и отлично ладят между собой.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
"Рот Фронт" начал судиться с Roshen из-за конфет "Ромашка"
"Рот Фронт" начал судиться с Roshen из-за конфет "Ромашка"
Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по кредитам
Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по
Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса
Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса
Звезда сериала «Великая» раскрыла подробности съемок сцен секса
Звезда сериала «Великая» раскрыла подробности съемок сцен секса
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса
Таро-прогноз на июнь 2020 года
Таро-прогноз на июнь 2020 года
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Еще по теме

В сети появились первые фото третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста
Кайли Дженнер показала первое фото новорожденной дочери и сообщила ее имя
Чикаго, Сторми и Тру: Ким Кардашьян показала трогательный снимок детей
Кайли Дженнер поделилась нежными снимками с прогулки со своей дочерью