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Сезон в украинской Премьер-Лиге возобновится 30 мая

Сезон в украинской Премьер-Лиге возобновится 30 мая
Сезон в украинской Премьер-Лиге, взявший паузу из-за угрозы распространения коронавируса ,возобновляется 30 мая. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
«Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований», - написал Павелко.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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