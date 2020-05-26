Сезон в украинской Премьер-Лиге возобновится 30 мая

Лидия Мартынова

Сезон в украинской Премьер-Лиге, взявший паузу из-за угрозы распространения коронавируса ,возобновляется 30 мая. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.«Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований», - написал Павелко.