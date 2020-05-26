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Шнуров показал угрозы от Пригожина

Шнуров показал угрозы от ПригожинаИосиф ПригожинФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров показал в Instagram сообщения с угрозами. Он объяснил произошедшее в стихах, заявив, что сообщения поступили ему от продюсера Иосифа Пригожина.

На скриншоте, опубликованном Шнуровым, продюсер якобы называет его ******** [любителем орального секса с представителями мужского биологического пола], заявляет, что тот «серьезно его разозлил», и обещает, что они вскоре увидятся. В стихотворении музыкант посетовал, что Пригожин «хамством пробил днище» и оказался «жлобом-скрепоносцем».

Все приличия отбросив,
Пишет мне письмо Иосиф.
Я читаю, непохоже,
Чтобы так писал Пригожин.
Хамством пробивает днище,
Хотя вряд ли мускулист.
Семьянин, защитник нищих,
Верующий моралист.

Шнуров также назвал продюсера «инициативным дурнем», который строит из себя солидного мужчину.

Вроде чистый, при наряде,
Бровь побрил, чтоб вылез лоб,
И солидный с виду дядя,
А копнешь чуть — просто жлоб.
За культуру топит яро,
Его дискурс — чисто липа.
Здесь таких полно фигляров,
Скрепоносцы они типа.
Он в мятежный просит бури,
Хорошо, пусть будет так.
Инициативный дурень,
Чуть нелепей, чем мудак.

Ранее сообщалось, что Пригожин в своем Instagram-аккаунте обозвал Шнурова старикашкой, для которого нет ничего святого, из-за упоминания его жены, певицы Валерии. Продюсер пообещал артисту мужской разговор. 25 мая Шнуров посвятил матерное стихотворение Пригожину, в котором назвал его ******** [любителем орального секса с представителями мужского биологического пола]. Обмен колкостями между продюсером и музыкантом начался после того, как Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Валерию Шнуров упоминал лишь единожды в стихотворении от 23 мая, назвав ее «тетей Лерой».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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