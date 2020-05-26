Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис экономики

Лидия Мартынова

Шведское статистическое ведомство опубликовало 25 мая статистические данные по стране за апрель месяц этого года. Согласно этим данным, уровень безработицы в Швеции в апреле вырос до 8,2% с 7,1% в марте. Год назад в апреле 2019 года безработица в Швеции составляла 6,2%.

В апреле этого года число безработных в Швеции увеличилось на 80 тыс до 449 тыс человек, а число занятых сократилось на 99 тыс до 5 млн.

Рост безработицы идет на фоне резкого сокращения у занятых количества отработанных ими часов, главным образом в гостиничном и ресторанном бизнесе. По некоторым оценкам, 40% предприятий сферы услуг Швеции опасаются банкротства. В первую декаду мая долговой офис Швеции сообщил о тридцатикратном всплеске заимствований для покрытия чрезвычайных расходов на фоне рекордной потери рабочих мест. Пессимисты предсказывают рост безработицы в Швеции в ближайшее время до 17%.

Ухудшение данных по безработице подрывает реформу рынка труда, осуществляемую шведскими социал-демократами после выборов 2018 года. Предложенные новые меры регулирования облегчают и удешевляют для работодателей увольнение работников. Предложение встретило протесты со стороны профсоюзов, указывающих на всплеск безработицы.

Швеция находится в экономическом кризисе. Согласно последним данным, показатели шведской экономики в первом квартале снизились лишь незначительно, но, по мнению аналитиков, данные второго квартала могут оказаться гораздо менее благоприятными, а ВВП — отрицательным по значениям роста.

В первом квартале 2020 года общий объем ВВП Швеции снизился на 0,3% по сравнению с последним кварталом прошлого года, когда был зафиксирован рост на 0,2%. В годовом исчислении ВВП Швеции в первом квартале вырос на 0,5% после роста на 0,8% в предшествующем квартале 2019 года. Подобные данные подтверждают факт, что экономика и без коронавируса находилась на спаде.

Согласно прогнозу шведского правительства, ВВП Швеции в этом году сократится примерно на 7%. Второй квартал может стать самым слабым по отрицательным показателям роста.

Подобные результаты весьма важны для оценки собственной стратегии Швеции, сознательно избранной ее правительством для преодоления коронавируса. Швеция сохранила большинство предприятий открытыми во время пандемии, сделав выбор в пользу добровольных мер граждан по социальному дистанцированию и элементарной гигиене.

Некоторые у нас предположили, что Швеция, по крайней мере, сможет избежать у себя экономического расстройства. Но последние статистические данные опровергают эту идею.

В итоге своей собственной «стратегии» Швеция получила самый высокий показатель смертности на душу населения от коронавируса в Европе — 6,25 смертей на миллион жителей в день в период с 12 по 19 мая. Это оказалось чуть выше показателя Великобритании, где на миллион человек пришлось 5,75 смертей. Шведы имеют гораздо более высокое число смертей от коронавируса, чем их северные соседи Дания, Норвегия и Финляндия.

Но при этом каких-либо заметных смягчений последствий коронавируса для экономики Швеции не наблюдается. Ее экономика, зависящая от внешней торговли, оказалась неспособной противостоять глобальному шоку, вызванному повсеместными блокировками в других странах.

Около половины ВВП Швеции приходится на экспорт, и некоторые из ее самых известных компаний, такие как Volvo Cars или Electrolux, сейчас были вынуждены сократить тысячи рабочих мест из-за исчезновения спроса.

На данный момент «шведский эксперимент» лишь свидетельствует об ограниченно малом числе экономических выгод от стратегии «открытой» экономики в период коронавируса. В конечном итоге глобальная рецессия в достаточной мере дотянулась и до нее. Дальше восстановление экономики Швеции пойдет по общему сценарию, игнорирующему ее национальный эксперимент с коронавирусом.