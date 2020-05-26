Следственный комитет возбудил дело после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке

Влада Некрасова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварии военного вертолёта Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщается во вторник на сайте СК.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Анадырском районе Чукотки, во вторник, 26 мая. Воздушное судно загорелось. Погибли четыре члена экипажа.

В Следственном комитете сообщили, что военным следственным отделом СК по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полётов или подготовки к ним).

В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполётной документации и образцов топлива.

Как заявили ранее журналистам в пресс-службе Министерства обороны России, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта, передаёт ТАСС. На место трагедии вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ.

В ведомстве рассказали, что катастрофа произошла при во вторник около 5:00 мск выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные Копи.