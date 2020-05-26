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СМИ: Apple откроет представительство в Украине

СМИ: Apple откроет представительство в Украине
Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственности в украинской юрисдикции. Как сообщает AIN, соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Пока официального комментария от Apple на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, нет.
В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам источника AIN, украинскую компанию действительно открывает американская Apple.

Объявление о старте работы подразделения компании в Украине может состояться уже этим летом.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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