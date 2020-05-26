СМИ: Apple откроет представительство в Украине

Лидия Мартынова

Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственности в украинской юрисдикции. Как сообщает AIN, соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Пока официального комментария от Apple на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, нет.В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам источника AIN, украинскую компанию действительно открывает американская Apple.Объявление о старте работы подразделения компании в Украине может состояться уже этим летом.