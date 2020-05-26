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СМИ связали утечку записи разговора Байдена и Порошенко с Россией

СМИ связали утечку записи разговора Байдена и Порошенко с Россией

Газета The Washington Post обвинила Россию в утечке записи разговора кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с украинским лидером (уже бывшим) Петром Порошенко. Авторы статьи утверждают, что депутат Верховной рады Андрей Деркач, распространивший аудиозаписи, «связан с российскими спецслужбами».

Причем газета уверена, что записи «сильно отредактированы», так как на самом деле Байден якобы не обсуждал компанию Burisma или своего сына с Порошенко. Демократ, как утверждает издание, лишь «связал кредитные гарантии США с увольнением коррумпированного генпрокурора Украины Виктора Шокина».

Американская газета уверена, что Москва «пытается распространить дезинформацию и посеять раскол в Соединенных Штатах в преддверии президентских выборов в ноябре».

Как сообщалоИА Newstes, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о государственной измене Петра Порошенко, который фактически за деньги выполнял указания вице-президента США Джо Байдена.

Комментируя данный факт, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петра Порошенко ждет расследование, а затем приговор суда.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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