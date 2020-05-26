СМИД ОДКБ поддержал призыв генсека ООН о глобальном перемирии

Влада Некрасова

По итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принят документ о поддержке идеи глобального перемирия, озвученной недавно генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил сегодня, 26 мая, глава МИД России Сергей Лавров.

Инициатива принятия документа принадлежит Москве и Еревану, отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

«Мы поддерживаем такой призыв. В заявлении специально оговорено, что перемирие не может распространяться на борьбу с террористическими организациями», — напомнил Лавров.

Как сообщало ИА Newstes, министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян 21 апреля провели переговоры в режиме видеоконференции. В консультациях приняли участие сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг глобальной пандемии коронавируса Covid-19 и последние события в регионе карабахского конфликта. Были рассмотрены последующие шаги в процессе урегулирования конфликта. Министры двух республик сошлись на том, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все находящиеся в вооружённом конфликте страны объявить о перемирии на период борьбы с пандемией. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — заявил генсек ООН в своём видеообращении.