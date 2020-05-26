Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Вадим Карасев

Сергей СобянинФото: Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.

Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.

В новом пакете мер в список наиболее пострадавших отраслей включили частные медицинские клиники. Для них продлят срок уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря этого года. Клиники, которые арендуют земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности.

Также помощь получат распространители печатных изданий. «Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции», — отметил Собянин. Киоски «Печать» освободят от платежей за право торговли на период с 1 апреля по 30 июня.

Для малых инновационных фирм в качестве поддержки запустят пилотное тестирование инновационной продукции. Его будут проводить на площадках московских университетов, отраслевых учреждений и коммерческих компаний. Агентство инноваций Москвы выступит посредником, между инновационными компаниями и площадками.

Ранее сообщалось, что стоимость трех пакетов мер в рамках антикризисной программы в России уже перевалила за 3 триллиона рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.