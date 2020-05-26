Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в МосквеСергей СобянинФото: Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.

Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.

В новом пакете мер в список наиболее пострадавших отраслей включили частные медицинские клиники. Для них продлят срок уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря этого года. Клиники, которые арендуют земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности.

Также помощь получат распространители печатных изданий. «Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции», — отметил Собянин. Киоски «Печать» освободят от платежей за право торговли на период с 1 апреля по 30 июня.

Для малых инновационных фирм в качестве поддержки запустят пилотное тестирование инновационной продукции. Его будут проводить на площадках московских университетов, отраслевых учреждений и коммерческих компаний. Агентство инноваций Москвы выступит посредником, между инновационными компаниями и площадками.

Ранее сообщалось, что стоимость трех пакетов мер в рамках антикризисной программы в России уже перевалила за 3 триллиона рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией Азербайджану
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова и другие поддержали челлендж в TikTok
Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова и другие
Рената Литвинова поведала о чипировании во сне
Рената Литвинова поведала о чипировании во сне
В Италии родители засняли, как 12-летний сын уходит от медведя
В Италии родители засняли, как 12-летний сын уходит от медведя
Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости
Президент и премьер Армении поздравили Грузию с Днем независимости
Афганистан захотел продлить перемирие с талибами
Афганистан захотел продлить перемирие с талибами
В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса
В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара в Грузии
Москва требует допустить экспертов в лаборатории центра Лугара

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
В России запустили проект «Поиск»
В России запустили проект «Поиск»

Еще по теме

Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса
Собянин перечислил плюсы нового наземного метро
Пени по налогу на имущество физлиц в Москве начнут начислять с 1 мая
Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей