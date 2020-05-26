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Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
При записи посетителей в спортивные учреждения надо учитывать площадь - 4 квадратных метра на одного посетителя, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы фитнес-клубов.

"Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя предварительную запись на определенное время, исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя)", - говорится в рекомендациях.

# Россия
По материалам: ria.ru

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