Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя

Влада Некрасова

При записи посетителей в спортивные учреждения надо учитывать площадь - 4 квадратных метра на одного посетителя, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы фитнес-клубов.

"Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя предварительную запись на определенное время, исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя)", - говорится в рекомендациях.