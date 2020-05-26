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Стало известно о слабой подготовленности США к атакам ИГ

Стало известно о слабой подготовленности США к атакам ИГФото: Globallookpress.com

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может восстановить свое влияние в Сирии и Ираке: международное сообщество, в частности, США, не будет готово к новым атакам террористов. С таким предсказанием выступил директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan).

Он отметил, что в последние месяцы ИГ провела ряд успешных и крупных атак в регионах Сирии и Ирака. По мнению Хасана, если группировка продолжит активно действовать, международному сообществу будет трудно ее сдержать.

Ситуацию осложняет «вакуум безопасности» в Сирии и Ираке: по словам эксперта, он возник из-за действий США и Ирана, соперничающих за влияние в регионе. Хасан подчеркнул, что всплеск деятельности боевиков вызывает опасения, поскольку он случился всего через полгода после убийства главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков. В тот же день Госдепартамент США объявил за голову Салби награду в размере пяти миллионов долларов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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