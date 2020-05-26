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Суд разрешил поднять с затонувшего лайнера "Титаник" телеграф

Суд разрешил поднять с затонувшего лайнера "Титаник" телеграф
. Федеральный окружной суд США разрешил компании RMS Titanic, Inc. (RMST) достать с затонувшего лайнера телеграф "Макрони", чтобы его восстановить, сообщает Smithsonian Magazine.

Многие восприняли это известие в штыки, потому что считают корабль памятником 1500 погибшим и уверены, что "тревожить" его не стоит. Новое постановление идет вразрез с решением 2000 года, запретившим поднимать любые элементы с "Титаника".

Тем не менее, именно с этого телеграфа Джек Филлипс послал последние сигналы бедствия с тонущего судна в апреле 1912 года. Их получил корабль "Карпатия", который в результате сумел спасти около 700 из 2208 пассажиров.


Остов "Титаника", найденный к югу от Ньюфаундленда в 1985 году, развалился на две части. Он находится на глубине около трех тысяч метров под водой.


Многие организации, включая Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) резко возражают против плана восстановления телеграфа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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