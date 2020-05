Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"

View this post on Instagram

"Великую" с Эль Фаннинг страшно невзлюбили в нашей стране. "Оскорбление чувств", "мерзость", "унизительное зрелище", "они насмехаются над российской историей"... 😳🙈 А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот - фу. 🤦🏻‍♀️ Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно - вы хотите сказать что моя "Великая" - правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф... Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу - не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда. Никто не пытается вас оскорбить. Нет никакого мирового заговора - есть автор, Тони МакНамара, остроумный хулиган (который уже хулиганил с английской историей в "Фаворитке") Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже дело вкуса. #мемуарыбабыюли #прокиноинетолько #смотримкино It turned out that people in Russia dislike "The Great" with Elle Fanning. "Insult to the feelings", "a humiliating spectacle","they make fun of Russian history"...😳🙈 And the funny thing is that lots of people tell me that my tv series "The Great" is really good and this new one is yuck.🤦🏻‍♀️ And i've decided to answer that. Well, let's be honest - do you really think that my Great is true or may be i look more like real Catherine? Come on. I don't even know which literary source is truthful enough if you look for the truth about Catherine. But i know that you shouldn't look for it in tv series. Don't watch tv shows to learn history. Never do it. Nobody is trying to insult you. There is no global conspiracy. There is only Tony McNamara, a witty hooligan (who had already played with English history in "The Favourite"). An absurd, a dark comedy with brilliant actors and witty dialogues. And it is much more honest and subtle than lots of serious melodramatic stories which resemble each other. But it is a matter of taste, of course. #thegreat #ellefanning