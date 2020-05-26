Таро-прогноз на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Таро-прогноз — отличная возможность заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к разного рода событиям. Подсказки старших Арканов на июнь 2020 года позволят Знакам Зодиака успешно обойти неприятности стороной.

Новый месяц сулит новые испытания и победы, а значит, стоит заранее подготовиться как к успехам, так и к возможным трудностям. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом для Знаков Зодиака, чтобы выбрать наиболее подходящую тактику, привлечь в жизнь успех и ловко обойти препятствия на пути к счастью.

Овен





Аркан «Дьявол» символизирует слабость, поэтому Овнам в начале недели нельзя потакать своим дурным привычкам и гнаться за легкой наживой. Обман поджидает на каждом шагу, а значит, нужно тренировать силу воли, чтобы достичь хороших результатов.

По карте «Влюбленные» с 10 июня Овнам предстоит поменять свою жизнь и принять важное решение, которое поможет привлечь процветание. Не исключено, что при этом придется попрощаться с прошлым, которое мешает развитию.

Карта «Суд» указывает на благополучное завершение месяца. По ней Овны получат возможность справиться с трудностями и привлечь в жизнь успех. Совет Аркана — действовать честно, чтобы потом не проводить работу над ошибками.

Телец





По карте «Дьявол» Тельцов ожидают препятствия в начале месяца. Аркан указывает на теневую сторону личности и слабости, которым важно противостоять. Воспитание силы воли и отказ от авантюр поможет Тельцам справиться с перипетиями судьбы.

Аркан «Повешенный» в раскладе — знак временной приостановки дел. В середине месяца от Тельцов потребуется осторожность, а также умение выбирать верный путь, полагаясь на голос интуиции. Благодаря ему получится отказаться от работы, которая больше не актуальна.

Карта «Сила» сулит настойчивость и успех. По ней Тельцы смогут достичь желаемого, если не будут медлить и сомневаться. Позитивный Аркан указывает на успешное завершение первого летнего месяца.

Близнецы





Аркан «Луна» символизирует внутренние страхи и опасения, из-за которых Близнецы могут зайти в тупик. Совет карты — проанализировать ситуацию, чтобы справиться с тревогой и выбрать верный путь, ведущий к процветанию.

«Дурак» в раскладе на июнь говорит о том, что Близнецы могут отдалиться от цели, если будут невнимательны. Следует нести ответственность за свои поступки, чтобы после не проделывать работу над ошибками, отнимающую время.

Карта «Правосудие» сулит Близнецам позитивное завершение июня. По ней происходят перемены к лучшему, однако для этого важно быть честными и отказаться от авантюр. Аркан сулит завоевание авторитета и свободу от манипуляторов.

Рак





По карте «Отшельник» Ракам стоит начать месяц с медитаций, наполняющих силами, а также расставить приоритеты, чтобы заниматься лишь теми делами, которые имеют первостепенное значение.

Аркан «Император» символизирует мудрость, которая позволит Ракам завоевать авторитет, а также заниматься делами без страха промахнуться. По этой карте происходят перемены к лучшему, если не потакать слабостям.

Аркан «Смерть» говорит об избавлении. Согласно этой карте, случатся изменения, которым не стоит сопротивляться, и из жизни уйдет все, что утратило свою актуальность. Совет карты — не бояться оставлять за спиной то, что больше не сыграет в жизни никакой роли.

Лев





Аркан «Мир» сулит Львам гармоничное начало месяца. По этой карте достижение внутреннего равновесия позволяет справляться с любыми трудностями, находить общий язык с близкими и успешно завершать начатое.

Карта «Повешенный» в раскладе — карта приостановки дел. Совет карты — найти ошибки и устранить их своевременно, чтобы в будущем не тратить времени и сил на дополнительную работу. В этом случае Львы смогут достичь цели гораздо быстрее.

Аркан «Колесница» указывает на путь, который нужно пройти здесь и сейчас. Львы обладают всеми качествами, которые нужны для решительного рывка, поэтому нельзя медлить, чтобы не упустить возможности, предоставленные судьбой.

Дева





Аркан «Мир» говорит об обретении своего места под Солнцем. Для Дев эта карта означает успех и возможность без труда привлечь в жизнь позитивные перемены. Совет карты — не спешить, чтобы не упустить важных деталей.

Карта «Колесо Фортуны» символизирует множество событий, которые будут происходить без участия Дев. Это значит, что в середине месяца стоит довериться судьбе и не торопиться с выводами.

«Маг» в раскладе — карта находчивости, благодаря которой Девы смогут завершить сложные дела, проявить скрытые таланты и с их помощью достичь новых успехов как в деловой среде, так и в личной жизни.

Весы





Карта «Колесница» сулит стремительное развитие событий, когда Весам нельзя будет медлить и сомневаться. Решительные действия позволят приблизиться к новым успехам, а промедление, напротив, лишит возможности получить подарки судьбы.

Аркан «Отшельник» говорит о времени, когда Весам потребуется пауза, чтобы собраться с мыслями и восстановить силы. Совет карты — выбрать время для спокойного времяпрепровождения и воспользоваться им с пользой.

Карта «Луна» указывает на внутренние страхи, мешающие развитию. По этому Аркану Весам важно найти источник сил, чтобы справиться с тревожными мыслями и продолжить путь, ведущий к благополучной жизни.

Скорпион





Карта «Смерть» символизирует резкие перемены, когда Скорпионам придется попрощаться с прошлым. По этому Аркану не происходит трагических событий, однако отказ от размеренной жизни может вызвать стресс, справиться с которым предстоит самостоятельно.

В середине июня по карте «Колесо Фортуны» Скорпионов ожидает множество событий, в которых будет сложно разобраться. Совет карты — выждать время и понять, как нужно поступить, чтобы избежать промахов.

Аркан «Суд» сулит новый этап жизни, когда Скорпионы смогут оставить за спиной обидчиков и недоброжелателей, отстоять честное имя и получить долгожданную награду за приложенные ранее усилия.

Стрелец





Начало июня, судя по карте «Мир», пройдет успешно. Стрельцы по этому Аркану смогут найти выход из затруднительного положения, наладить как личную, так и деловую жизнь, получить подарки от судьбы.

По карте «Луна» Стрельцы могут столкнуться с недоброжелателями, а значит, с 10 июня важно соблюдать осторожность, не доверять малознакомым людям и не соглашаться на авантюры. Интуиция поможет принять верное решение.

Карта «Повешенный» сулит Стрельцам период, когда важно расставить приоритеты и отказаться от устаревших дел. Вынужденная остановка — прекрасное время для составления планов и их корректировки.

Козерог





По карте «Смерть» Козерогов ждет непростое начало месяца. Прежде чем приняться за запланированные дела, важно оставить все, что устарело, в прошлом. Освобождение пройдет менее болезненно, если не сопротивляться неизбежным переменам.

Аркан «Умеренность» для Козерогов — карта, предупреждающая о неприятностях в случае спешки или невнимательности. По ней успех будет зависеть от умения выжидать нужный момент и не поддаваться на провокации со стороны.

Согласно карте «Дурак», конец месяца будет простым и легким, однако Козерогам нельзя терять бдительности. Халатность по отношению к обязанностям отдалит от цели, и в этом случае время и силы придется тратить на устранение допущенных ошибок.

Водолей





Аркан «Правосудие» указывает Водолеям на ответственность. По этой карте нельзя принимать поспешных решений, которые в будущем могут обернуться против Водолеев. Честность и умение анализировать происходящее уберегут от промахов.

Карта «Умеренность» означает, что Водолеев ожидает период, когда нельзя торопиться. Взвешенные и обдуманные решения приблизят к желанной цели, поэтому середина месяца должна пройти в спокойном режиме.

Аркан «Иерофант» сулит Водолеям успехи в любом деле, однако при этом им нельзя полагаться на случайности. Грамотно расставленные приоритеты уберегут от промахов и позволят быстро прийти к нужному результату.

Рыбы





«Правосудие» в раскладе для Рыб — карта, сулящая успех. По ней честность будет вознаграждена, и препятствия на пути больше не побеспокоят.

Аркан «Отшельник» сулит Рыбам период, когда можно будет заняться собой, восстановить силы, отдохнуть после напряженной работы и уделить время тому, что имеет значение именно для Рыб, а не для их окружения.

«Колесо фортуны» символизирует перемены к лучшему, и в конце месяца Рыбы смогут это почувствовать. Внимание к знакам судьбы убережет от неверного выбора и приблизит к долгожданной цели.