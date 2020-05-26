Тбилиси обкладывает границу Южной Осетии полицейскими постами

Лидия Мартынова

Комитет госбезопасности Южной Осетии фиксирует, что грузинские силовые структуры продолжают попытки развертывания на различных участках границы новых наблюдательных постов. При этом, подчеркивают в Цхинвале, это происходит при попустительстве миссии наблюдателей Евросоюза.

«В частности, в настоящее время грузинская полиция, при полном игнорировании МНЕС, рассматривает вопрос размещения своих сотрудников в окрестностях населенного пункта Дзеглев Ленингорского района на местности, непосредственно прилегающей к линии прохождения границы», — уточнили в комитете.

По мнению КГБ, такие шаги грузинской стороны способны «привести в краткосрочной перспективе к обострению ситуации на линии прохождения государственной границы».

«Незаконное присутствие грузинских полицейских и представителей МНЕС на территории РЮО, а также попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии государственной границы повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта», — заявили в КГБ РЮО.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2019 г. в районе села Уиста Знаурского района наряд пограничной службы КГБ РЮО уже задерживал группу представителей МНЕС, которые сказали, что якобы случайно оказались на территории Южной Осетии, так как «потеряли ориентировку и заблудились», при том что все они были оснащены новейшими приборами навигации.

«В этом году ситуация повторяется. Так, 21 мая в вечернее время суток нарядом ПС КГБ РЮО зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях населенного пункта Ксуис Цхинвальского района республики сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЕС. 22 мая грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи села Хелчуа Цхинвальского района, углубились на порядка десяти метров вглубь территории республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда они покинули территорию республики», — сообщили в КГБ.

В комитете также подчеркивают, что поведение европейских представителей «может привести к формированию в сознании политической элиты Грузии устойчивого представления о своей безнаказанности, вседозволенности и, как следствие, к рецидиву агрессивных действий по отношению к Южной Осетии».