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Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - сообщил Журавлев.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке.


"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром "Метрас" – Швайхан – Айн-Исса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром "Метрас", - добавил контр-адмирал.


Он отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает работать.

*Террористическая организация, запрещенная в России

# В мире
По материалам: ria.ru

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