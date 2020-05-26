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Трамп: Байден не способен исполнять обязанности президента

Трамп: Байден не способен исполнять обязанности президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что его вероятный оппонент на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден не готов исполнять обязанности президента. Об этом он сказал в интервью Full Measure.

На вопрос журналиста о сильных качествах Байдена, Трамп ответил, что он таковых не имеет.

"Я бы сказал, что он (Байден) имеет опыт, но в действительности это не так, потому что, я думаю, он не помнит даже того, что делал вчера. Тогда, что это за опыт? Он был в политике много времени, и он никогда не был известен как умная личность", – сказал Трамп.

Когда, у Трампа спросили о слабых местах Байдена, он ответил, что их множество.

"У него их много. Я могу говорить про них целый день. Во-первых, он не обладает достаточно острым умом, чтобы быть президентом. Байден сам не знает, жив ли он. Я выступаю против любого, кто не может ответить на простые вопросы. Я никогда такого не встречал. Я также против того, что Демократы могут взять этот "стакан воды" и сказать, что это их кандидат", – сказал Трамп.
Глава Белого дома также подверг критике всю Демократическую партию, как погрязшую в коррупции.

"Я против властной и очень коррумпированной партии. Они (Демократы) очень коррумпированы, и мы их ловили на этом", – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что против него настроены главные СМИ, которые незаслуженно его критикуют.

"Медиа тоже полностью коррумпированы в этой стране. Всегда, когда я делаю хорошие дела, они пишут плохую историю. Я снова делаю что-то хорошее, и опять получаю плохую историю или вообще ничего. Я решил проблему с ИВЛ – в ответ ничего. Поднял экономику – в ответ ничего. Когда Вы видели, что обо мне писали что-то хорошее? Я поднял рынок, но если на мое место придет Байден – он рухнет", – заявил президент США.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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