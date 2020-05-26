Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению

Лидия Мартынова

Уже более двух миллионов героев прошли в виртуальном строю – проект "Бессмертный полк онлайн" приближается к заключительному этапу, и до конца недели трансляция завершится. Всего в ходе онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках войны, сообщают организаторы акции.

Модераторы уже проверили почти все присланные в проект заявки, но часть из них была отправлена на доработку. На сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тысяч анкет.

Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.