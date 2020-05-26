ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко

Алексей Вольцев

Работа крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве может возобновиться до конца текущей недели. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко."Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сообщил он.При этом, Кличко уточнил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать."Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - отметил мэр столицы.