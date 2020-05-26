ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
Сегодня, 01:42 Алексей Вольцев
Работа крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве может возобновиться до конца текущей недели. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сообщил он.
При этом, Кличко уточнил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать.
"Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - отметил мэр столицы.
По материалам: gogetnews.info