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ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко

ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
Работа крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве может возобновиться до конца текущей недели. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сообщил он.

При этом, Кличко уточнил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать.
"Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - отметил мэр столицы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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