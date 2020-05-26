Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка в очередной раз внесена в Книгу рекордов Гиннесса: она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Спортсменка выполнила элемент 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который прошел в Турине. Это уже третье достижение Трусовой, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса. До этого ей удалось первой среди фигуристок выполнить четверные тулуп и лутц.

Ранее родители 16-летней чемпионки России Анны Щербаковой рассказали о доходах фигуристки и о том, куда их инвестируют.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Приемная мать рассказала о реакции прожившей пять лет в больнице девочки на мир
Приемная мать рассказала о реакции прожившей пять лет в больнице
В хорьках на картинах эпохи Ренессанса обнаружили сексуальный подтекст
В хорьках на картинах эпохи Ренессанса обнаружили сексуальный подтекст
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Как телефонный номер влияет на вашу судьбу, удачу и энергетику
Как телефонный номер влияет на вашу судьбу, удачу и энергетику
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса
Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом: "Бракоразводный процесс идет"
Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом:
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
Пока понаблюдают. В Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев
Пока понаблюдают. В Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев
Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”
Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”
Что пишут в Телеграме: 25 мая
Что пишут в Телеграме: 25 мая

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

Еще по теме

Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка вошла в Книгу Гиннесса с суперрекордом
Гимнастка Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российский сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса