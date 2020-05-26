Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Вадим Карасев

Российская фигуристка в очередной раз внесена в Книгу рекордов Гиннесса: она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Спортсменка выполнила элемент 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который прошел в Турине. Это уже третье достижение Трусовой, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса. До этого ей удалось первой среди фигуристок выполнить четверные тулуп и лутц.

Ранее родители 16-летней чемпионки России Анны Щербаковой рассказали о доходах фигуристки и о том, куда их инвестируют.