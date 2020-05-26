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Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака

Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Международная группа исследователей НИТУ "МИСиС" и Университета Клемсона (Clemson University, Клемсон, США) предложила новый способ получения наночастиц золота, основанный на синтезе под воздействием ультрафиолета, сообщила пресс-служба МИСиС.

"Способ исключает использование агрессивных химических агентов, полученные наночастицы безопасны для организма и могут применяться для диагностики и терапии онкологических заболеваний... Золотые наночастицы используются в процессе катализа, в электронике, солнечных элементах, но наибольший интерес они представляют с точки зрения биомедицины. Их важное преимущество – сочетание свойств, необходимых для так называемого биоимиджинга, то есть детальной диагностики опухоли и последующей терапии", – говорится в сообщении.

В качестве агентов для биоимиджинга, пояснили в институте, золотые наночастицы обычно используют в компьютерной томографии. Терапию опухоли с применением наночастиц золота можно проводить за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а потом разогреваются под действием внешнего поля и уничтожают раковые клетки.


Между тем, существующие методы получения золотых наночастиц обычно требуют использования достаточно агрессивных химических агентов, что затрудняет их дальнейшее использование в биомедицине, либо требуют нескольких стадий синтеза, что удорожает производство.


В настоящее время группа ученых продолжает серию лабораторных опытов в рамках доклинического этапа исследований.

# Россия
По материалам: ria.ru

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