В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса

Анастасия Иванова

Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло до 23 473, более 800 человек умерли за сутки, сообщил минздрав страны.

"В стране зарегистрировано 23 473 погибших, 807 было зарегистрировано за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Смертность составляет 6,3%.

Всего излечились 153 833 человека, это 41% от всех подтвержденных случаев, число которых на данный момент достигло 374 898.

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