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В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков

В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
Возможный уход с российского рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - отметил Тулин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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