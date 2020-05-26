В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
Сегодня, 12:00 Лидия Мартынова
Возможный уход с российского рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.
"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - отметил Тулин.
По материалам: ria.ru