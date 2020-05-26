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В Чечне сняли ограничения на проведение свадеб по исламским законам

В Чечне сняли ограничения на проведение свадеб по исламским законам

Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев заявил, что Духовенство республики сняло ограничение на проведение свадебных обрядов (никях) по исламским законам, которое было введено в апреле из-за распространения СOVID-19.

Об этом решении было опубликовано видеообращение советника президента ЧР Кадырова, муфтия Салаха-Хаджи Межиева, на официальной странице Муфтията Чечни в Инстаграм.

В видеообращении говорится, что с 25 мая в Чечне снимается запрет на проведение свадебных обрядов, но при этом уточняется, что нужно не забывать о распоряжении Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии.

Муфтий считает, что свадьбы по возможности всё-таки нужно перенести на более поздние даты, когда в республике снимут все ограничения, связанные с пандемией.

Межиев также подчеркнул, что при проведении свадебных церемоний нужно соблюдать санитарные нормы и все необходимые ограничения, которые были введены властями ЧР на время карантина.

По данным Министерства здравоохранения ЧР, всего выявлено 1112 случаев заболевания COVID-19, вылечились — 660 пациентов, зарегистрировано 13 летальных исходов.

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По материалам: u-f.ru

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