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В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах

В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
Украинские силовики размещают вооружение в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинские бандформирования продолжают размещать тяжелое вооружение и бронетехнику в жилых районах населенных пунктов Украины на подконтрольной ВСУ территории", - сказал представитель ведомства.

Он заявил, что, по данным разведки, в населенных пунктах Красногоровка, Верхнеторецкое, Старогнатовка, Мирное, Тарамчук, Пионерское и Лебединское боевые машины пехоты из состава 54-й, 128-й и десятой бригад украинских силовиков размещены на территориях у жилых домов, школ и других гражданских объектов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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