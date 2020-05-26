В хорьках на картинах эпохи Ренессанса обнаружили сексуальный подтекст

Вадим Карасев

Фото: @museumweirdo

В хорьках на картинах эпохи Ренессанса обнаружили сексуальный подтекст. Искусствовед Челси Николс посвятила этой теме тред в своем Twitter-аккаунте.

Специалистка пояснила, что хоть на полотнах и изображалась разные представители куньих, в средневековых сборниках зоологических статей их всех называли хорьками. Тогда считалось, что эти животные способны зачать детеныша через ухо и родить его через пасть. Они символизировали фаллос и указывали на способность к рождению детей.

В качестве примеров Николс привела несколько картин. Среди них — «Портрет девушки» Петруса Кристуса и «Портрет графини Ливии да Порто Тьене и ее дочери Дейдамии» Паоло Веронезе. Изображенный в районе живота женщины хорек означал либо то, что она может стать матерью, либо то, что она уже беременна. Если зверек был белым, то он указывал на непорочность женщины. Зачастую куньи символизировали и высокий статус человека, изображенного на картине: мех этих животных считался очень ценным.