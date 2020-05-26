В Италии родители засняли, как 12-летний сын уходит от медведя

Вадим Карасев

В Италии родители 12-летнего мальчика засняли, как он спокойно уходит от преследующего его бурого медведя. Такую тактику они посоветовали ребенку сами.

Известно, что их сына зовут Алессандро. На видео он медленно спускается по склону. Медведь некоторое время преследует его, но затем теряет интерес и продолжает наблюдение уже на расстоянии.

Всего в этой провинции насчитывается до сотни медведей. Как правило, они не атакуют людей, если не считают, что от них исходит угроза.