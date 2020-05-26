В киевском метро подростки избили пассажира: момент драки попал на видео

Алексей Вольцев

В Киеве в метро компания подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Ранее в Тернополе подросток избил пенсионера, сломав ему ребра.

Инцидент в столице произошел в вагоне метро между станциями «Оболонь» и «Почайна». Четверо несовершеннолетних парней начали конфликтовать между собой, нецензурно выражаясь.

После того, как 20-летний мужчина сделал им замечание, компания набросилась на него и начала жестоко избивать. Мужчину били руками и ногами до потери сознания, пишет «Киев Оперативный».

Правоохранители установили личности хулиганов. Им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.

Напомним, днем ранее под Одессой подростки избили сверстницу с психическим расстройством. Похожий инцидент недавно произошел и под Харьковом — там подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью.



