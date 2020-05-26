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В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19

В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 35 за сутки, общее число зараженных составляет 1468, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 26 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - семеро медработников. Выздоровели 23 пациента. Тесты на коронавирус прошли почти 1,8 тысячи человек.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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