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В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом

В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.

Ранее в минздраве сообщили, что в ЛНР за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В ведомстве также сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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