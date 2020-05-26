В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом

Анастасия Иванова

Шестой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.

Ранее в минздраве сообщили, что в ЛНР за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В ведомстве также сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.