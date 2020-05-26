В мае Украина оставила себе 16% транзитного российского газа

Влада Некрасова

В мае на Украине отобрали из газотранспортной системы 16% российского газа, который шел транзитом в Европу. После подписания нового контракта соседи получили возможность делать это абсолютно легально в рамках виртуального реверса. По мнению экспертов, отбор может увеличиться еще больше после того, как новая схема заработает по транзиту газа через Словакию.

По данным «Оператора ГТС Украины», за 25 дней мая в украинскую газотранспортную систему поступило из России 3,73 млрд кубометров. В то же время в Европу из Украины подали 3,12 млрд. Разница в 600 млн кубометров или 16% объема транзита — виртуальный реверс. Он разрешен новым транзитным контрактом.

Теперь украинские компании могут покупать у европейских трейдеров российский газ и не возвращать его обратно в страну после транзита в соседние страны, оплачивая транспортировку, а отбирать прямо из украинской ГТС.

«В последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров в сутки. После запуска объединённой точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта», — написал в Facebook гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он отметил, что Словакия опустилась на второе место как направление по импорту — 34%. «Eustream все еще не предложил рынку новую услугу по транзиту газа в Украину из ЕС, хотя собирался сделать это ещё в начале мая. Польша значительно подросла — до 16%, причём виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объёма. Уверен, что после запуска виртуальной точки на границе Польша-Украина это направление станет еще более интересным, но все зависит от того, какой будет установлен тариф с польской стороны», — заметил Сергей Макогон. Он считает, что в том числе благодаря новым правилам биржевая цена газа на Украине снизилась параллельно странам ЕС. Голубым топливом в стране торгуют уже по 1860 грн за тысячу кубометров ($ 69). Это лишь на треть дороже, чем продают газ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Как отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, еще одна причина низких цен на газ на Украине — переизбыток топлива. Эксперт отмечает, что виртуальный реверс позволяет экономить на транспортных расходах до $ 20 на каждой тысяче кубометров. «Пока он работает только с Польшей и Венгрией, — говорит Дмитрий Марунич. — При этом основные объемы реверсного топлива всегда поступали через Словакию. И, когда заработает виртуальный реверс на этом направлении, тогда можно ожидать значительного увеличения его использования».