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В Минэнерго дали прогноз по ценам на нефть

В Минэнерго дали прогноз по ценам на нефть

В Министерстве энергетики России ожидают, что нефтяной рынок сбалансируется в июне-июле. Такое предположение сделал глава Минэнерго Александр Новак в ходе заседания рабочей группы, сообщается на сайте ведомства. Чиновник назвал ситуацию на мировом рынке нефти тяжелой, но отметил, что, несмотря на это, нефтедобывающая отрасль работает, обеспечивая экспортные и внутренние потребности. Спрос на нефть оставался низким в текущем месяце, но по отношению к апрелю было зафиксировано восстановление примерно на 20%. Цены на бензин в России, по словам министра, остаются неизменными с начала года, а дизельное топливо выросло в цене на 1,5%. Новак рассказал о нескольких разработанных сценариях развития ситуации на рынках и отметил, что на газовом рынке также наблюдается падение цен. Внутри страны потребление газа снизилось примерно на 10%. Такое же положение и в угольной промышленности. Спрос на энергоносители падает из-за коронавируса. Напомним, мировые цены на нефть рухнули в начале марта. Причинами стали падение спроса на фоне пандемии и развал сделки ОПЕК+.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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