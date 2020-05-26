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В Минздраве ближе к 22 июня определятся относительно массовых мероприятий

В Минздраве ближе к 22 июня определятся относительно массовых мероприятий
В Министерстве здравоохранения планируют определиться относительно условий и способа проведения массовых мероприятий в Украине ближе к 22 июня. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник.
«Исходя из эпидемиологической ситуации и в соответствии с постановлением о карантине на территории страны, который продлен до 22 июня, проведения массовых мероприятий не предусмотрены на том этапе, который есть сегодня, или на тех этапах, которые будут с 1 июня или после 10 июня. Мы сможем об этом говорить ближе к 22 июня: как, каким образом можно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях », - сказал Степанов, отвечая на вопрос, когда в Украине разрешат проводить концерты.

На заседании 20 мая Кабмин принял решение ввести адаптивный карантин до 22 июня.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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