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В Минздраве назвали два обстоятельства, при которых Украине удастся избежать второй волны COVID-19

В Минздраве назвали два обстоятельства, при которых Украине удастся избежать второй волны COVID-19

Украина сможет избежать второй волны коронавируса, наступления которой специалисты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения, или же если вирус сам потеряет силу и перестанет вызывать заболевания.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое — во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность… не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе — разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну», — заявил он.

По словам Ляшко, если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то опасное заболевание продолжит циркулировать в мире, нанося значительный ущерб различным странам, в том числе и Украине.

Это будет выражаться в виде вспышек коронавирусной болезни, возникновения эпидемий или даже пандемии мирового масштаба, которая, к тому же, пока еще не завершилась.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что ведомство готовится к массовой вакцинации против гриппа в 2020 году. В частности, начинают рассчитывать потребности и закупать вакцину и прививаться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Но у этого процесса есть сложность — вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени вакцинироваться пока еще нет возможности — вакцины просто нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вторая волна коронавируса в мире может начаться после снятия государствами карантинных ограничений.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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