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В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО

В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Минэкономразвития поддержало подготовку общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным обсудил перспективы социально-экономического развития регионов. Как отмечается, руководители регионов обратились к главе ведомства с просьбой поддержать совместную программу развития данных субъектов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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