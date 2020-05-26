В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО

Анастасия Иванова

Минэкономразвития поддержало подготовку общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным обсудил перспективы социально-экономического развития регионов. Как отмечается, руководители регионов обратились к главе ведомства с просьбой поддержать совместную программу развития данных субъектов.