В Москве из-за ограничений по Covid-19 не работают около 1 млн человек

Лидия Мартынова

Власти Москвы оценивают количество людей, которые вынуждены сидеть дома и не работать из-за ограничений по коронавирусу, в примерно 1 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в это число входят и те, чья трудовая деятельность не прекратилась, но была ограничена.

«Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодня, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек», — сказал Ефимов.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, чиновник сообщал, что в прошлом году потребительские расходы в городе составили $ 197 млрд. По этому показателю Москва занимает 3-е место среди европейских городов. Однако в нынешний кризис, вызванный пандемией, потребительский спрос резко снизился: непродовольственные магазины закрыты, сфера услуг практически не работает. Уже на сегодняшний день Москва недополучила 140 млрд руб. и вынуждена сокращать свои расходы. По словам Ефимова, город «поставил на паузу» проекты на 350 млрд рублей.

Почти 26 млрд руб. из уже потраченных 110 млрд пошло на закупку оборудования для медицинских организаций Москвы, которые лечат больных пневмонией и Covid-19, уточнил он. Строительство новой инфекционной больницы в Коммунарке обошлось городу примерно в 7 млрд рублей без учёта оборудования.

Ефимов также сообщил, что из-за эпидемии коронавируса Москва решила отказаться от благоустройства в 2020 году.