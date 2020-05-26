В Офисе Президента, сказали к кому прислушивается Зеленский

Анастасия Иванова

Президент Владимир Зеленский прислушивается к мнению Премьер-министра и руководителя Офиса Президента, его заместителей, а также руководителей спецслужб, но решение принимает сам.Об этом рассказал первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов."Он слушает мнение тех людей, которые рядом, которые работают с ним и на него. Это глава офиса, это премьер, это первый помощник и все заместители", - ответил он на вопрос, кто те люди, которые формируют решения Президента, влияют на его решения.Трофимов также добавил, что в перечень должностных лиц, к которым прислушивается президент, входят и руководители спецслужб."Он (Зеленский - ред.) сверяет информацию. Довольно широкий у него круг, диапазон верификации информации. У нас же требуют подтверждения, так как власть устроена вертикально, а процессы происходят горизонтально. То есть у тебя нет времени полноценно вникнуть в каждый процесс до конечной точки и понять, что там происходит. Поэтому тебе нужно очень быстро сложить воедино: так, не так, увольнять, назначать, принимать какое-то решение, не подписывать, подписывать и т.д. ", - пояснил заместитель руководителя ОП.