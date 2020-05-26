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В Петербурге хотят увеличить штраф за полные урны

В Петербурге хотят увеличить штраф за полные урны

Несвоевременная очистка урн в Санкт-Петербурге может обернуться для их владельцев крупным штрафом. Такое изменение в петербургский закон «Об административных правонарушениях» внесён в Заксобрание. Документ размещён в базе законопроектов городского парламента.

Сейчас в Петербурге действуют правила установки урн — они должны стоять на улицах, у пешеходных переходов, в том числе подземных, у входов в метро, на вокзалах, платформах, пристанях, в аэропортах, скверах и парках, на рынках и в других местах массового посещения. Кроме того, их нужно устанавливать у входов в учреждения образования и культуры, заведения общепита, магазины, салоны, ателье, парикмахерские, а также у всех подъездов жилых домов. Если это не соблюдается, а тем более урны очищаются несвоевременно, их собственником — а это чаще всего управляющие компании и городские коммунальные службы, — можно выписать штраф.

Сегодня наказание составляет 1-5 тысяч рублей для физических лиц, 5-10 тысяч для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических. Санкцию для граждан городское правительство, инициировавшее поправки в закон, решило не трогать, тем более что не так уж много в городе людей, в чьей собственности или управлении имеются общественные урны. Зато для должностных и юридических лиц верхнюю планку наказания Смольный решил поднять в два раза: им полные урны могут обойтись в 20 и 200 тысяч рублей соответственно. Чиновники считают, что такая мера увеличит социальную значимость требований по установке и очистке урн в Петербурге.

Одновременно законопроект возлагает на собственников многоквартирных домов обязанность участвовать, в том числе и финансово, в содержании придомовой территории. Фактически, сейчас они скидываются на приведение дворов в порядок, перечисляя квартплату, в которую входит и взнос, установленный общим собранием собственников жилья. А на эти деньги управляющая компания уже должна следить за детскими и спортивными площадками, тротуарами и парковками, скверами и газонами. Вот только ответственность за неисполнение этого требования до сих пор в городском законодательстве не прописана. Теперь правительство Петербурга решило её установить. Для граждан штрафы предусмотрены в размере 1-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-20 тысяч, для юридических — 30-100 тысяч.

При этом в Смольном уточнили, что протоколы об административных нарушениях по этим статьям будут составлять сотрудники Государственной административно-технической инспекции и районных администраций.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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