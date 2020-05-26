В Петербурге судят офицера, бравшего взятки за отправку коллег в Сирию

Алексей Вольцев

В Санкт-Петербурге перед военным судом предстал майор Николай Заикин, который, как считает следствие, брал взятки за отправку военнослужащих в Сирию. Однако, как отмечает «Коммерсант», процесс пока не продолжается из-за пандемии коронавируса.

Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.

По данным следствия, в начале 2018 года старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) капитану 3-го ранга Антону Даниловскому и начальнику автомобильной службы зенитного ракетного полка (войсковая часть № 03216) майору Николаю Заикину было поручено отобрать «достойных военнослужащих» для включения их в списки направляемых в служебные командировки в Сирийскую Арабскую Республику.

Заикин, как считает следствие, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».

Следует отметить, что, выплачивая взятки, кандидаты на поездку в Сирию не оставались внакладе. Их официальные доходы в командировке в зависимости от звания составляли порядка 200−300 тыс. руб. в месяц, они могли получать доплаты за государственные и ведомственные награды, а к тому же становились обладателями статуса ветерана боевых действий, дающего существенные налоговые и другие льготы.

Следствие в итоге установило, что всего офицеры получили от взяткодателей 340 тыс. руб., из которых 160 тыс. руб. достались капитану Даниловскому. Последний после задержания сотрудниками военной контрразведки ФСБ оформил явку с повинной, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военным прокурором, в рамках которого дал показания на майора Заикина, назвав его организатором коррупционной схемы.

В результате уголовное дело капитана Даниловского гарнизонный военный суд рассмотрел за пару заседаний в особом порядке. В итоге после частичного сложения наказаний получил два года лишения свободы.