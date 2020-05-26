В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19

Анастасия Иванова

Более 1 миллиона звонков по тематике COVID-19 было обработано единым консультационным центром Роспотребнадзора, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд обращений связаны с порядком работы объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автомобиле.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.