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В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19

В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
Более 1 миллиона звонков по тематике COVID-19 было обработано единым консультационным центром Роспотребнадзора, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд обращений связаны с порядком работы объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автомобиле.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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